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Erdoğan balkondan yapılan daveti geri çevirmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da katıldığı '2023 Gençlik Şurası' çıkışı bir evin balkonundan yapılan daveti geri çevirmedi

Erdoğan balkondan yapılan daveti geri çevirmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da katıldığı '2023 Gençlik Şurası' çıkışı bir evin balkonundan yapılan daveti geri çevirmedi

22 Ekim 2017 Pazar 19:55
Erdoğan balkondan yapılan daveti geri çevirmedi
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası'na katıldı. Erdoğan buradan çıkışta evinin balkonunda bulunan bir kadının kendisine seslenerek davet ettiğini fark etti. Erdoğan  'çay var mı?' diye seslendikten sonra yapılan daveti geri çevirmeyerek Gönül ve Yücel Taşdemir çiftinin evine geçti. Erdoğan'ı karşılayan ev sahiplerinden birinin ağladığı görüntülere yansıdı. 
ERDOĞAN'DAN DERBİ YORUMU
 
Evde bulunan bir gencin Galatasaray forması giydiğini gören Erdoğan, "Ama sizin bu çocuk Galatasaraylı ha. Bu akşam bizim başımız dertte." dedi.
 
Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan çay içtikten sonra evden ayrıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanDavet
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