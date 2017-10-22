Erdoğan balkondan yapılan daveti geri çevirmedi

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası'na katıldı. Erdoğan buradan çıkışta evinin balkonunda bulunan bir kadının kendisine seslenerek davet ettiğini fark etti. Erdoğan 'çay var mı?' diye seslendikten sonra yapılan daveti geri çevirmeyerek Gönül ve Yücel Taşdemir çiftinin evine geçti. Erdoğan'ı karşılayan ev sahiplerinden birinin ağladığı görüntülere yansıdı.

ERDOĞAN'DAN DERBİ YORUMU



Evde bulunan bir gencin Galatasaray forması giydiğini gören Erdoğan, "Ama sizin bu çocuk Galatasaraylı ha. Bu akşam bizim başımız dertte." dedi.



Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan çay içtikten sonra evden ayrıldı.

