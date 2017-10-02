Erdoğan 6 belediye başkanının istifasını istedi

ERDOĞAN'IN istifasını istediği kişiler arasında dikkat çekici isimler olduğu belirtildi. Bu isimler arasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Şahan, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan var.
Kulislerde Erdoğan'ın bu isimlerden bizzat istifa istediği konuşuluyor. Hatta Erdoğan'ın bu isimlere şubat ayına, yani kongreler tamamlanana kadar, süre verdiği ve bu süreye kadar 'İstifa edin' dediği ifade edildi. Ayrıca Erdoğan'ın şu dakikalarda il kongreleriyle ilgili mülakatlar yaptığı belirtildi.
Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de görevini bırakmıştı. İki istifanın ardından birçok belediye başkanının istifasının istendiği kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.
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