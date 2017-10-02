Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103931
ALTIN
146.325
DOLAR
3.5675
STERLİN
4.7345
EURO
4.1891
3 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
3 Ekim 2017 Alanya -...
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay...
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem olacak aparat
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem...
banner468

Erdoğan 6 belediye başkanının istifasını istedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde ve Nevşehir belediye başkanlarının istifasını istediği öne sürüldü

Erdoğan 6 belediye başkanının istifasını istedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde ve Nevşehir belediye başkanlarının istifasını istediği öne sürüldü

02 Ekim 2017 Pazartesi 20:09
Erdoğan 6 belediye başkanının istifasını istedi
banner404

ERDOĞAN'IN istifasını istediği kişiler arasında dikkat çekici isimler olduğu belirtildi. Bu isimler arasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Şahan, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan var.

Kulislerde Erdoğan'ın bu isimlerden bizzat istifa istediği konuşuluyor. Hatta Erdoğan'ın bu isimlere şubat ayına, yani kongreler tamamlanana kadar, süre verdiği ve bu süreye kadar 'İstifa edin' dediği ifade edildi. Ayrıca Erdoğan'ın şu dakikalarda il kongreleriyle ilgili mülakatlar yaptığı belirtildi.

Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de görevini bırakmıştı. İki istifanın ardından birçok belediye başkanının istifasının istendiği kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.10.2017 20:13
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müjdeyi verdi: O maçlar şifresiz!
Müjdeyi verdi: O maçlar şifresiz!
Gökçeada belediye başkanı, partisinden istifa etti
Gökçeada belediye başkanı, partisinden istifa etti
TSK duyurdu: Rus uçakları geliyor!
TSK duyurdu: Rus uçakları geliyor!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim