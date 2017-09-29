Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

'Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlar iptal edildi'

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar süresiz olarak iptal edilmiştir. Orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa özel uçak gönderebileceğiz" dedi

'Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlar iptal edildi'

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar süresiz olarak iptal edilmiştir. Orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa özel uçak gönderebileceğiz" dedi

29 Eylül 2017 Cuma 17:19
'Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlar iptal edildi'
banner404

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çanakkale Bayramiç'te açıklama yaptı:

Bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir, süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak merkezi hükümetinin Sivil Havacılık İdaresi'nin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye, Erbil'e sefer yapmayacağız.

Türkiye olarak hem THY hem de özel şirketlerimiz seferleri durduruyor eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Bu işlerde Türkiye'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları da kamuoyuyla paylaşacağız.''

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 katlı apartmanda korkutan yangın
5 katlı apartmanda korkutan yangın
TEM'de büyük kaza! İstanbul yönünde trafik tamamen durdu
TEM'de büyük kaza! İstanbul yönünde trafik tamamen durdu
Kız kaçıran 2 kişi polis tarafından vurularak engellendi!
Kız kaçıran 2 kişi polis tarafından vurularak engellendi!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim