'Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlar iptal edildi'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çanakkale Bayramiç'te açıklama yaptı:

Bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir, süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak merkezi hükümetinin Sivil Havacılık İdaresi'nin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye, Erbil'e sefer yapmayacağız.

Türkiye olarak hem THY hem de özel şirketlerimiz seferleri durduruyor eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Bu işlerde Türkiye'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları da kamuoyuyla paylaşacağız.''