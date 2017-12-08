Engelli çocuğa cinsel istismar girişimine 11 yıl 3 ay hapis cezası

GEÇEN yıl Ekim ayında Çaycuma Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, boyacı Ersin Demirsoy iddiaya göre, zihinsel engelli erkek çocuğu Ş.K.'yi "Sana tablet alacağım" diyerek futbol sahasının arkasına götürdü. Demirsoy, burada çocuğa cinsel istismarda bulunmak üzereyken mahalleli tarafından fark edilince kaçmak istedi. Mahalle sakinleri tarafından yakalanarak tekme tokat dövülen şüpheli, ardından polise teslim edildi. Hastanede 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Ersin Demirsoy, tutuklandı.

Ersin Demirsoy hakkında 'Beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar', 'Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığa son sözü soruldu. Demirsoy, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Ersin Demirsoy'u 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.