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'Enflasyonla mücadele asli görevdir'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Enflasyonla mücadele görevi, Merkez Bankası’nın asli görevidir” dedi

'Enflasyonla mücadele asli görevdir'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Enflasyonla mücadele görevi, Merkez Bankası’nın asli görevidir” dedi

01 Ekim 2016 Cumartesi 21:49
'Enflasyonla mücadele asli görevdir'
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ÇELİK, TBMM resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Çelik, üreticinin elinden çıkan ürünün ciddi karlar içermediğini söyleyerek, “Üretici kendi geleceğini idame ettirme gayreti içerisinde. Ama 50 kuruşa tarlasından çıkardığı ürünün 3-4 liraya çıktığını üretici izliyor, görüyor. Geçen yıl fındık 9-10 liraydı ama tezgaha bakıyorsunuz 35-55 lira arasında. Yani 10 lira nere, 50 lira nere. Burada üreticinin lehine hiçbir durum söz konusu değil. Tarladan sofraya gelirken zincir farklılık arz ediyor. Enflasyonla mücadele görevi, Merkez Bankası’nın asli görevidir. Biz Gümrük Bakanlığı ile birlikte komisyonun içinde olacağız. Tarım Bakanlığı olarak ilgileneceğimiz alan yapısal sorunlardır. Üretim nasıl arttırılır, üretimde mekanizasyon nasıl kulanlar. Biz üretim arz ve talep dengesini daha da sağlıklı hale getirmeye çalışacağız. Tarımda mekanizasyonun daha da gelişmesini sağlayacağız. Zincir dediğimiz navlun parası, pazardaki fiyatlar gümrük bakanlığı ile ilgili. Birlikte çalışacağız” dedi.
Bakan Çelik, ekilmeyen tarım arazileriyle de ilgili “Bir kişinin tapulu arazisi var. Belli bir ölçeğin üzerinde. Miras tartışmalarından dolayı ekmiyorsunuz. Bunu diyloruz ki bu 79 milyonun malıdır. Bu kamu menfaati için tapusu sizde. Biz kamu adına burasını ekmiyorsanız, sizin adınıza ekip, kira bedelinizi vereceğiz. Ekecek olan kişiye vereceğiz” ifadelerini kullandı.  
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Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
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