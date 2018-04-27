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En önemli yerlerindendi! Şimdi...

İstanbul Bayrampaşa’daki 228 yıllık tarihi Ali Paşa Kemeri, var olma mücadelesi veriyor. Kaderine terk edilen kemerin yanında yapılan kablo döşeme çalışması nedeniyle kepçe ve dozerlerin yığdığı hafriyatlarla, kemerin gözleri toprak altında.

En önemli yerlerindendi! Şimdi...

İstanbul Bayrampaşa’daki 228 yıllık tarihi Ali Paşa Kemeri, var olma mücadelesi veriyor. Kaderine terk edilen kemerin yanında yapılan kablo döşeme çalışması nedeniyle kepçe ve dozerlerin yığdığı hafriyatlarla, kemerin gözleri toprak altında.

27 Nisan 2018 Cuma 08:27
En önemli yerlerindendi! Şimdi...
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İSTANBUL’da kentin sokakları ve binaları arasında kalan bir tarihi eser daha var olma mücadelesi veriyor. Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde bulunan ve 1790’da yapımına başlanıp 1 yıl sonra tamamlanan Ali Paşa Kemeri, o dönem Halkalı sularının önemli kollarından birini oluşturuyordu.

Edirnekapı, Karagümrük, Beyazıt ve Fatih gibi semtlerde Reşid Paşa Türbesi, Atik Ali Paşa Camii, Sultan Mahmud Türbesi, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı’nın da bulunduğu toplam 37 noktaya su dağıtan tarihi kemer, halk arasında ‘Şirinkemer’ olarak da biliniyor. Ayvalı Dere’nin kolu üzerinde kurulmuş çift sıra kemerin üzerinde, yuvasından düştükten sonra kaybolan “Maşallah” yazılı taş blok üzerinde hicri takvime göre yapım yılı olan 1205 de yazıyordu.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Zamana ve bakımsızlığa yenik düşen kemer, buna rağmen Eyüp-Silahtar-Gaziosmanpaşa bağlantı yolu, Metris-Esenler bağlantı yolu ve Mehmet Akif İnan Caddesi’ni birbirine bağlayan viyadüklü kavşak inşa edilinceye kadar ayakta kalmayı başardı. Kavşaktan sonra cadde seviyesinin altında gözlerden uzak kalan 228 yıllık kemer, dökülmeye başladı. Son olarak da bölgede bir de elektrik hattı çalışması başlatıldı. Bölgede çalışan kepçe ve dozerler, kemerin hemen dibinden toprağı kazarak kabloları geçiriyor. Yakın mesafede yapılan kazılar nedeniyle yıkılma tehlikesi olan kemerin gözleri de gelişigüzel yığılan hafriyatlar nedeniyle toprak altında kaldı. Elektrik çalışmasını yapan şirket çalışmaların tehlike arz etmediğini belirtse de çevre sakinleri “Kemerin altı yıllardır madde bağımlıların mekânı haline gelmiş ve her yeri dökülmeye başlamıştı. Ekipleri görünce kemer ihya edilecek sandık, fakat tehlike büyüdü” diyor.

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İstanbul Bayrampaşa’daki228 Yıllık Tarihi Ali Paşa Kemeri
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