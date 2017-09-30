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Emrah Serbes’in otomobilinden alkol şişesi ve çerez tabağı çıktı

Yaptığı kaza sonucu iki kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan yazar-senarist Emrah Serbes’in otomobilinden çerez tabağı ve alkol şişesi çıktı

Emrah Serbes’in otomobilinden alkol şişesi ve çerez tabağı çıktı

Yaptığı kaza sonucu iki kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan yazar-senarist Emrah Serbes’in otomobilinden çerez tabağı ve alkol şişesi çıktı

30 Eylül 2017 Cumartesi 15:31
Emrah Serbes’in otomobilinden alkol şişesi ve çerez tabağı çıktı
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DHA’nın geçtiği görüntülerde kazadan sonra yediemin otoparkında bulunan Emrah Serbes’in kullandığı otomobilin arka koltuğunda bulunan bir çerez tabağı  ile koltuğun altında yer alan içki şişesi dikkat çekti.
 
Emrah Serbes, savcılıktaki ilk ifadesinde hiç alkol almadığını beyan etmişti.
 
NELER YAŞANMIŞTI?
 
22 Eylül 2017 günü sabaha karşı İzmir-Torbalı yolunda yaşanan kazada aynı aileden bir baba ve 16 yaşındaki kız yaşamını yitirmiş, anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Emrah Serbes olaydan bir hafta sonra sosyal medya hesabından kazayı kendisinin yaptığını itiraf eden bir açıklama yayınlamış, kazayı yanındaki arkadaşının üstlendiğini belirterek kendisinin savcılığa teslim olacağını duyurmuştu.
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Ancak bu açıklamadan hemen sonra savcılığın Emrah Serbes’in aracındaki hava yastığında bulunan kan ve DNA örneğini incelemek ve aracın geçtiği bölgedeki kameralardan da kimin kullandığının tespiti için soruşturma açtığı ortaya çıkmıştı.
 
Emrah Serbes, önceki gün tutuklanarak Buca Cezaevi’ne konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
KazaEMRAH SERBESAlkol
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