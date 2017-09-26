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Emrah Karaduman'a saldırı olayında 12 yıl 6 ay hapis

Eskişehir'e konser vermek için gelen sanatçı Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca'yı bıçaklayan zanlı Enis Duman'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Emrah Karaduman'a saldırı olayında 12 yıl 6 ay hapis

Eskişehir'e konser vermek için gelen sanatçı Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca'yı bıçaklayan zanlı Enis Duman'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

26 Eylül 2017 Salı 16:56
Emrah Karaduman'a saldırı olayında 12 yıl 6 ay hapis
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GEÇTİĞİMİZ 11 Mart 2017 tarihinde bir programa katılmak üzere Eskişehir'e gelen ünlü besteci DJ Emrah Karaduman ve arkadaşı Volkan Karaca, Aleyna Tilki'ye aşık olduğunu iddia eden bir kişi tarafından kaldıkları otel girişinde bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan ve şarkıcı Aleyna Tilki'ye aşık olduğu için kıskançlık nedeniyle Karaduman'ı bıçakladığını söylediği öğrenilen

saldırgan Enis Duman'ın yargılanmasına Eskişehir 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün de devam edildi.

"PSİKOLOJİK BİR RAHATSIZLIĞIM YOK"

Dava'da konuşan sanık avukatı, dosyaya Enis Duman'ın akıl sağlığı ile alakalı bir rapor eklenmesini mahkeme heyetinden talep etti. Mahkeme heyetinin bugüne kadar psikolojik bir tedavi görüp görmediğini sorduğu Duman, "Bugüne kadar psikolojik bir tedavi görmedim. Benim psikolojimle ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Psikolojik sorunlarla ilgili doktora gitmiş değilim. Benim herhangi bir psikolojik sıkıntım yoktur" ifadelerini kullandı ve bu açıklamanın ardından mahkeme heyeti rapor alınmasına ilişkin talebi reddetti.

Sanığın son sözlerinin sorulması ardından "diyecek bir şeyim yoktur" diyen Enis Duman, Mahkeme Heyeti tarafından Emrah Karaduman'ı kasten öldürme, Volkan Karaca'yı ise kasten yaralama suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir eğlence merkezinde programa çıkmak için Eskişehir'de bulunan Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca kaldıkları otel girişinde 33 yaşındaki Enis D.'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Emrah Karaduman ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, kolundan ve elinden yaralanan şoförü Volkan Karaca ise, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, saldırgan ise kısa sürede polis tarafından yakalanmıştı. Enis Duman'ın polise verdiği ilk ifadede, şarkıcı Aleyna Tilki'ye aşık olduğunu, kıskançlık nedeniyle Karaduman'ı bıçakladığını söylediği öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirEmrah KaradumanVolkan KaracaEnis Duman
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