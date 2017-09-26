Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı davasında karar!

BESTECİ ve aranjör Emrah Karaduman'ı bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Enis Duman (33) ve avukatı hazır bulundu. Emrah Karaduman ve aynı olayda hafif yaralanan Volkan Karaca ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, sanık avukatının, "müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığı, bu sebeple sağlık raporu alınması" talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık Duman'a son sözlerini sordu. Herhangi bir psikolojik sorunu bulunmadığı dile getiren Duman, "Söyleyecek herhangi bir sözüm yok." dedi.



Bir önceki duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanık Duman'ın, "öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama" suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebini yineledi.



Mahkeme heyeti, sanık Duman'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



NE OLMUŞTU?



Konser için 11 Mart'ta Eskişehir'e gelen besteci ve aranjör Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca, etkinliğin yapılacağı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir gece kulübüne girdikleri sırada, Enis Duman'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yaralanan Karaduman ile Karaca, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmış, bir süre sonra taburcu edilmişti.



Duman, 11 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Duman, savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

