Emniyette FETÖ operasyonu: 25 polis gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara emniyetinde görevli 25 polis gözaltına alındı. Şüphelilerden bir bölümünün "Bylock" adı verilen programı kullandığının da tespit edildiği bildirildi.

ALINAN bilgiye göre FETÖ soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Ankara emniyetinde görevli bir kısım polisler hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen polislerden 25'i gözaltına alındı. Soruşturmada şüpheli polislerden bir bölümünün, FETÖ'nün gizli iletişimde kullandığı "Bylock" programı kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin FETÖ üyesi olmakla suçlandığı öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. (Milliyet)