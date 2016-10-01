Emniyette FETÖ operasyonu: 25 polis gözaltında

01 Ekim 2016 Cumartesi 18:18
ALINAN bilgiye göre FETÖ soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Ankara emniyetinde görevli bir kısım polisler hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen polislerden 25'i gözaltına alındı. Soruşturmada şüpheli polislerden bir bölümünün, FETÖ'nün gizli iletişimde kullandığı "Bylock" programı kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin FETÖ üyesi olmakla suçlandığı öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. (Milliyet)
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