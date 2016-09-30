Emniyet şeridinde duran TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı

KAZA gece saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne gitmekte olan Kemal Başer yönetimindeki 14 AG 626 plakalı sunta yüklü TIR, Yusuf Kıncı'nın emniyet şeridinde park ettiği 33 L 3486 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Kemal Başer hasar gören araçtı sıkıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliği kaza kırım ekibi Kemal Başer'i kurtarmak için çalışma yaparken, 112 Acil ekibi ise aynı anda yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. Toyotasa İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Başer tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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