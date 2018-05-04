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Emniyet kemeri hayatını kurtardı

Tokat'ta, kamyonun tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından yara almadan kurtulan şoför Abdurrahman Gavaş, emniyet kemerinin hayatını kurtardığını söyledi

Emniyet kemeri hayatını kurtardı

Tokat'ta, kamyonun tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından yara almadan kurtulan şoför Abdurrahman Gavaş, emniyet kemerinin hayatını kurtardığını söyledi

04 Mayıs 2018 Cuma 19:42
Emniyet kemeri hayatını kurtardı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Tokat-Sivas Karayolu 29. kilometresi Kızıleniş mevkiinde Abdurrahman Gavaş (31) idaresindeki 33 DH 317 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek tarlaya devrildi. Karşı yönden gelen başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önlerken, kamyondan sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Olay yerine sevk edilen bölge trafik ekipleri kaza mahallinde çalışma yaptı. Diyarbakır'dan Çorum'a gittiğini ifade eden Gavaş, havanın yağmurlu olması nedeni ile biranda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirterek, "70-80 kilometre arasında hız vardı. Bir baktım araba çekti. Emniyet kemeri kurtardı Allah'a şükür" dedi. 
Kaza mahallinden geçerken durarak kamyon şoförüne geçmiş olsun dileklerinde bulunan Nimet Aykut ise kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförüne kurban kesmesi tavsiyesinde bulundu. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet KemeriKamyon
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