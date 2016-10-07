Emniyet bu kadını bulmak için harekete geçti

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri izleyen vatandaşlar kadının bulunması için polise şikayette bulundu. Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerdeki kadını bulmak için Emniyet harekete geçti.
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