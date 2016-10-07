Emniyet bu kadını bulmak için harekete geçti

SOSYAL medyada yer alan 15 saniyelik görüntülerde; bir kadın çocuğun üzerine yastık koyup üzerine çıktığı ve bu sırada havasızlıktan boğulmak üzere olan çocuğun 'anne' diye feryat etmesi alıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri izleyen vatandaşlar kadının bulunması için polise şikayette bulundu. Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerdeki kadını bulmak için Emniyet harekete geçti.

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