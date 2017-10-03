emniyet amiri kazada hayatını kaybetti

YILLIK izin alarak memleketi Elazığ’a gitmek üzere 61 NH 671 plakalı otomobiliyle yola çıkan Hüseyin Taş (29), Gümüşhane-Kelkit karayolunun Çayırardı köyü yol ayrımına yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan tarlaya yaklaşık 30 metrelik mesafeden taklalar atarak yuvarlanmıştı. Kaza sonucu ağır yaralanarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gümüşhane Devlet Hastanesi morgunda otopsisi yapılan Taş’ın cenazesi memleketi Elazığ’a götürülmek üzere ailesine teslim edildi.



Eşi de öğretmen olan bir bebek babası Taş’ın kaza haberinin ardından Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er de Gümüşhane Devlet Hastanesine gelerek durumu hakkında bilgi aldı. Taş’ın Maçka’da sevilen birisi olduğu, Maçka İmam-Hatip Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan eşiyle birkaç yıl önce evlendiği ve bir bebekleri olduğu öğrenildi.

