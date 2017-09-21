Emine Erdoğan Melania Trump’ın davetine katıldı

EMİNE Erdoğan, Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilciliği’nde düzenlenen yemek davetinde BM Genel Kurul görüşmelerine katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi.
Davete ev sahipliği yapan Melania Trump ile yemek süresince aynı masada bulunan Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva ile de görüşerek bir süre sohbet etti.
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