Emekli polisin feci ölümü!

EDİNİLEN bilgiye göre, Tokat-Niksar Karayolu Gökdere Köyü Kılıçkaya mevkinde özel bir firma tarafından devam eden duble yol çalışmalarında sırasında Cebrail K. (25) idaresindeki asfalt malzemesi yüklü 51 NC 396 plakalı kamyon geri geri giderken bu sırada yeni açılacak yol üzerine trafik levhasını yerleştiren Selahattin Emirza'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Emirza olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından emekli polis memurunun cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

