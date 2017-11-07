Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

MANİSA'DA eşinden boşanan 2 çocuk babası Tahir Gündoğdu, bir süre önce Kuşadası'na yerleşti. Kahramanlar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Gündoğdu'nun anahtarının 3 gündür, dairenin kapısı üzerinde olduğunu fark etti. Şüphelenip içeri giren komşuları, Gündoğdu'nun cesedi ile karşılaşınca polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, 3 gün önce öldüğü belirlenen Gündoğdu'nun bileklerinin kesik olduğunu tespit etti.
İntihar ettiği sanılan Gündoğdu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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