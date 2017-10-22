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Emekli korucu tarlasında ölü bulundu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde emekli bir güvenlik korucusu, tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Emekli korucu tarlasında ölü bulundu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde emekli bir güvenlik korucusu, tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

22 Ekim 2017 Pazar 08:53
Emekli korucu tarlasında ölü bulundu
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OLAY, Hasankeyf ilçesine bağlı Uzundere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli güvenlik korucusu Abdurrahman Özay (56), sabah saatlerinde tarlasını sulamak için evden ayrıldı. Bir süre haber alamayan aile bireyleri, gittikleri tarlada Özay’ı göğüs ve başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Özay'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

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BatmanHasankeyfBatman Bölge Devlet Hastanesi
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