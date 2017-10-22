Emekli korucu tarlasında ölü bulundu

OLAY, Hasankeyf ilçesine bağlı Uzundere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli güvenlik korucusu Abdurrahman Özay (56), sabah saatlerinde tarlasını sulamak için evden ayrıldı. Bir süre haber alamayan aile bireyleri, gittikleri tarlada Özay’ı göğüs ve başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Özay'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.