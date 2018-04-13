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Emekli aylığını almak için annesinin öldüğünü 22 yıl gizlemiş

Fransa'nın Marsilya kentinde 76 yaşındaki kadının, annesinin ölümünü gizleyip 22 yıl boyunca emekli maaşını almaya devam ettiği belirlendi

Emekli aylığını almak için annesinin öldüğünü 22 yıl gizlemiş

Fransa'nın Marsilya kentinde 76 yaşındaki kadının, annesinin ölümünü gizleyip 22 yıl boyunca emekli maaşını almaya devam ettiği belirlendi

13 Nisan 2018 Cuma 13:49
Emekli aylığını almak için annesinin öldüğünü 22 yıl gizlemiş
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LA Provence gazetesinde yer alan habere göre, 1993 yılında ölen bir kadının ölüm bildiriminin yapılmadığı kaydedildi.

KONTROLE GELENLERE "YURT DIŞINDA" DEMİŞ

Haberde, aylık 613 euro emekli maaşı alan kadının ölüm bildiriminin yapılmadığı ve Ağustos 2015'e kadar yaklaşık 162 bin euro maaşın kızı tarafından çekildiği belirtildi. Emeklilik kasası yetkililerinin uzun yıllar boyunca etkileşimde bulunmayan yaşlı kadını kontrol amacıyla evine görevli gönderdiği ifade edilen haberde, 2015 yılında 101 yaşında olması gereken yaşlı kadına ilişkin kontrol sırasında yurt dışında olduğu bilgisinin verildiği, şüphelenilmesi üzerine ayrıntılı soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

BENZER SUÇLARDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Annesinin emekli maaşını banka hesabından almaya devam eden 76 yaşındaki kadının, soruşturmanın ilerlemesi sonucu yolsuzluğun ortaya çıkacağını anladığı ve 2016'da ölen bir başka yakınının ölüm bildirimi üzerinde değişiklik yaparak annesinin adını yazdığı öğrenildi. Bu durumu da fark eden yetkililerin polise ihbarda bulunması üzerine yaşlı kadının gözaltına alındığı ve yolsuzluk, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

 Fransa'da son dönemde emeklilik ve ölüm bildiriminde bulunmamak gibi konularda işlenen suçlarda artış olduğu bildiriliyor.

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FransaMarsilyaEmekli Aylığı
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