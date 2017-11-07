Emekli albay intihar etti

OLAY, Kağıthane Sanayi Mahallesi Muhtarlığı önünde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, F. Cahit Özdemir isimli 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kişi intihar etti. Tabancayla başına tek el ateş ederek intihar eden Özdemir'in cebinden bir not çıktı. Notta, “Ölümümden kimse sorumlu değildir” yazdığı öğrenildi.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'in hayatını kaybettiği belirledi.
Bir vatandaş, Özdemir'in emekli albay olduğunu söyleyerek, “Emekli albaydı intihar etti zaten bu aralar bunalımdaydı. Biz ona 'Albay' derdik” dedi.
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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