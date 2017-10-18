Elma dilimi soluk borusunu tıkayan 14 aylık bebek öldü

OLAY, akşam saatlerinde Hisar Arkası Mahallesi'nde meydana geldi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmen Ebru ile özel bir şirkette maden işçisi Uğur Deveci'nin çocukları 14 aylık Murat Alparslan, evde dedesinin tabağından aldığı elma dilimini yemeğe başladı.

Murat Alparslan, elma diliminin soluk borusunu tıkaması sonucu nefes alamadı.

Ailesi tarafından Kilimli Semt Polikliniği'ne götürülen Murat Alparslan bebek, doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Murat Alparslan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan Ebru ve Uğur Deveci çifti sinir krizleri geçirdi.

Hastane morguna kaldırılan Murat Alparslan Deveci'nin cesedinde yapılan ilk incelemede nefes borusuna yabancı cisim kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ailenin yaşadığı evde inceleme yaptı.