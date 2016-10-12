Elleri arkadan bağlı ceset bulundu

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesine bağlı Akin köyünde 7 Ekim 2016’da bir taş ocağının atık malzeme bölümünde köpeklerin bir bölgeyi sürekli eşelediğini fark eden işçiler ve vatandaşlar, köpeklerin bulunduğu yere gidince korkunç bir manzara ile karşılaşmışlardı. Toprağa gömülü halde bir ceset olduğunu gören işçiler, durumu hemen jandarmaya bildirmişlerdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler cesedi olduğu yerden çıkarırken, yapılan DNA çalışmasının ardından cesedin yaklaşık 4 ay önce bir anda ortadan kaybolan 46 yaşındaki Ramazan Şendur’a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Olayın ardından cinayetle ilgili Şaban Y., V.Y. ve Y.Ş. isimli şahıslar, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınmışlardı. Zanlılar bugün geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Y.Ş. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Şaban Y. ve V.Y. ise “tasarlayarak öldürme” suçundan mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Şaban Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, V.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Polis zanlının görüntülenmemesi için yoğun çaba gösterdi

Mahkemenin ardından tutuklanan Şaban Y. cezaevine gönderilirken, polis ile olayı görüntülemek isteyen basın mensupları arasından adeta köşe kapmaca oynandı. Polis, basın mensuplarının görüntü çekmemesi için yoğun bir çaba içerisine girişti. Polis zanlıyı sağlık kontrolü için götürdüğü Devlet Hastanesi'nde araçtan indirmezken, polis muayeneyi gerçekleştirecek doktoru zanlının bulunduğu araca getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Sandıklı Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.



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