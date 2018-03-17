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Elinde bıçakla dolaşıyordu bir anda yığıldı

Kahramanmaraş'ta elinde bıçakla dolaşan genç kız bir anda yere yığıldı, genç kızı o halde gören motosikletli başında bekledi

Elinde bıçakla dolaşıyordu bir anda yığıldı

Kahramanmaraş'ta elinde bıçakla dolaşan genç kız bir anda yere yığıldı, genç kızı o halde gören motosikletli başında bekledi

17 Mart 2018 Cumartesi 11:26
Elinde bıçakla dolaşıyordu bir anda yığıldı
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KAHRAMANMARŞ'TA elinde bıçakla şehir merkezinde koşan genç kız biranda fenalaşarak yere yığıldı. Geç kızı gören bir motosikletli, ambulans gelene kadar başında bekledi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde kimliği belirlenemeyen genç kız, elindeki bıçakla koşarken biranda fenalaşarak yere yığıldı. Genç kızı yol üzerinde fark eden bir kişi, motosikletiyle yerde yatan kıza kalkan olarak ambulans çağırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken genç kızın kimden neden kaçtığının belirlenmesi için polis inceleme başlattı.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:18
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşBıçak
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