Elektrikli ısıtıcı can aldı!

DİLOVASI Diliskelesi Mahalesi 704. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Moralı Balcı, gece yatarken açık bıraktığı elektrikli ısıtıcı , kanepenin üzerine devrildi. Kanepe, için için yanarken, evi duman sardı. Dumanı fark eden komşuları, eve girdiğinde Balcı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Moralı Balcı'nın yaşamını yitirdiğini saptadı. Moralı Balcı'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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