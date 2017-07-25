Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Abuzer Bakır idaresindeki elektrikli bisikletle Hacı Dilek idaresindeki 02 FU 172 plakalı otomobille Turgut Reis Mahallesi eski Devlet Hastanesi yanında çarpıştı. Yaşanan kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Abuzer Bakır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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