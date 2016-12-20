Elektrikli battaniyeden yangın çıktı

Evdekilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, KOAH hastası olduğu bildirilen Muzaffer Çopuk dumandan etkilendi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adamın öldüğü belirlendi.
Muzaffer Çopuk'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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