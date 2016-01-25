Elektrik akımına kapılarak can verdi

İLÇENİN Elmalan Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Erol Çelik, evinde elektrik kesilince arızayı bulmaya çalıştı. Evinin önündeki direkteki telin koptuğunu fark eden Çelik, direğe çıktı. Bu sırada kopan tele elektrik gelmesi üzerine Çelik, akıma kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

İLÇENİN Elmalan Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Erol Çelik, evinde elektrik kesilince arızayı bulmaya çalıştı. Evinin önündeki direkteki telin koptuğunu fark eden Çelik, direğe çıktı. Bu sırada kopan tele elektrik gelmesi üzerine Çelik, akıma kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

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