Elektrik akımına kapılan çocuk hastanelik oldu

EDİNİLEN bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Kargalı Köyünde ikamet eden 13 yaşındaki Nurgül Özgül, ikamet ettiği evin mutfağında bulunan fırınlı ocağa temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan Özgül, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.