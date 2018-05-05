Ele geçirildi! Bizans dönemine ait...

Şüphelilerin sorgusunda, kazı sonucu buldukları gümüş sikkeleri satmak amacıyla İzmir'e götürmeye çalıştıklarını söyledikleri belirtildi. İfadeleri alındıktan sonra tarihi eser kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. El konulan sikkeler, değer biçilmesi için Fethiye Müzesi'ne gönderildi.

DALAMAN İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak kazıyla tarihi eser temin ettiği belirlenen Saffet Y. ve Emin A.'nın otomobilini durdurdu. Araçtaki aramada, Bizans dönemine ait 76 gümüş sikke ele geçirildi.

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