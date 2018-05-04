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Elbise bakan kızı taciz eden sapıktan pişkin savunma!

Mersin'de mağazada elbise deneyen genç kızı taciz eden sapığın savunması herkesi şaşkına çevirdi: Sarhoştum ne yaptığımı bilmiyordum. Güvenlik görevlileri de bana müdahale etmediler

Elbise bakan kızı taciz eden sapıktan pişkin savunma!

Mersin'de mağazada elbise deneyen genç kızı taciz eden sapığın savunması herkesi şaşkına çevirdi: Sarhoştum ne yaptığımı bilmiyordum. Güvenlik görevlileri de bana müdahale etmediler

04 Mayıs 2018 Cuma 13:38
Elbise bakan kızı taciz eden sapıktan pişkin savunma!
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MERSİN'DE giyim mağazasında bir genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen S.A., yargılandığı mahkemedeki savunmasıyla herkesi şaşkına çevirdi. S.A., "Ben nişanlımla buluşmak için mağazaya gittim. Sarhoştum ne yaptığımı bilmiyordum. Güvenlik görevlileri de sarhoş olduğumu biliyorlardı ama bana müdahale etmediler" dedi.

ELBİSE BAKARKEN TACİZE UĞRADI
20 Temmuz 2017'de Mersin'de bir mağazada alışveriş yapan genç bir kız, elbise baktığı sırada tacize uğradı. Bunun üzerine adamın üzerine yürüyen genç kız ve çevredeki kadınlar, şahıstan şikayetçi oldu.
OLAY SANİYE SANİYE KAMERADA
Gözaltına alınan S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.
SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Bugün olayla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık S.A. ile genç kızın avukatı hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan S.A., söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

"SARHOŞTUM, GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BANA MÜDAHALE ETMEMİŞ"
S.A., "Ne yaptığımı bilmiyordum, ben alışveriş merkezine nişanlımla buluşmak için gitmiştim. Sarhoş olduğum için de ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ayrıca güvenlik görevlileri benim sarhoş olduğumu görmüşler bana müdahale etmemişler. Aslında beni durdurabilirlerdi zaten ben kendime geldiğimde karakoldaydım, karakoldakiler de 'kendine geldin mi' diye sordular. Ben de az biraz kendime gelmiştim. Beraatimi isterim, suçlarımı kabul etmiyorum" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ
Genç kızın avukatı ise işlenen suçun ortada olduğunu, şahsın gereken cezayı almasını talep etti.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Temmuz 2018 tarihine erteledi.

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MersinELBİSESapık
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