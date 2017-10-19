El yazması İncil’i satamadan yakalandılar

EDİNİLEN bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, el yazması İncil kitabını İstanbul’dan getirip Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde pazarlayacak olan şahıslara yönelik operasyon yaptı. 6 kişi gözaltına alındı. Bir İncil, bir para sayma makinesi, bir kurusıkı tabanca ile bu tabancaya ait 7 mermi ve 3 araç ele geçirildi. Yakalanan M.A., R.K., E.K., M.E., S.Z.. ve O.K. gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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