El kreminden uyuşturucu çıktı

BAYBURT Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda Bayburt otogar önünde kontrol yapıldı. Uygulama kapsamında İstanbul’dan dönen Bayburt’ta asker olduğu belirlenen S.H. isimli şahsın sırt çantasında yapılan kontrollerde el kremi kutusunda krem içerisine saklanmış vaziyette 11 parça halinde paketlenmiş esrar ele geçirildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Halkımızın da desteğini alarak, gençliğimizin en büyük tehlikesi uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.