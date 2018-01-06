eksisozluk.com'a erişilememesi 2018, Ekşi Sözlük'e erişim engellendi mi?

TÜRKİYE'NİN en büyük internet sitelerinden biri olan, Ekşi Sözlük, her türlü konu ve kavram hakkında, kayıtlı yazarların yorumlarını içeren katılımcı sözlük tarzında ağ sayfası. üyelerinin kendi görüş ve düşüncelerini gerçek kimliğini gizleyerek bir kullanıcı adı altında yazdığı internet sözlüğü Ekşi Sözlük'e an itibariyle erişim sağlanamıyor.

Ekşi Sözlük'e girmeye çalışan hiçbir kullanıcı Ekşi Sözlük'ün internet sitesine giremiyor ve siteyi giren kullanıcıları sunucudaki erişim problemini belirten 503 hatası karşılıyor ya da bazı kişiler aşırı yavaşlamadan dolayı siteye erişemiyor. Bu hata genellikle internet sitelerinin sunucusuyla bağlantı kopukluğu yaşaması ve sitenin yoğun trafiği kaldıramamasından kaynaklanıyor. Bu durumda da Ekşi Sözlük'ün yoğunluktan çöktüğü, DDoS saldırısıyla karşılaştığı ya da yasaklandığı ihtimalleri akıllara geliyor.

Peki Ekşi Sözlük'e erişim engellendi mi?

Şu anda görüldüğü üzere Ekşi Sözlük'e BTK tarafından herhangi bir erişim engeli bulunmuyor. Öte yandan Ekşi Sözlük yaşanan erişim problemiyle ilgili de bir açıklama yapmış değil ancak ülkemizdeki referandum gündemi nedeniyle Ekşi Sözlük'ün yüksek trafik nedeniyle geçici bir bağlantı problemi yaşadığını düşünüyoruz. Konuyla ilgili bir gelişme olursa haberi güncelleyerek sizlere aktaracağız.

ekşi sözlük - kutsal bilgi kaynağı

Ekşi Sözlük, her türlü konu ve kavram hakkında, kayıtlı yazarların yorumlarını içeren katılımcı sözlük tarzında ağ sayfası. Vikipedi

Sunulduğu tarih: 15 Şubat 1999