Eksi 25 derecede ‘teröre lanet’

PKK’nın gözünü kan bürüdüğünü ifade eden Ağrı Valisi Musa Işın, “Sizin ile ne kadar gurur duysak azdır. Siz kahraman bir halksınız. Bunu 15 Temmuz’da gösterdiniz, bugün de gösteriyorsunuz. Sizin gayretinizle, sizin kahramanlığınızla biz ne kadar övünsek azdır. Bütün Türkiye bilsin ki Ağrı halkı vatanına aşık, milletine aşık bir halktır. Buradan ilan ediyoruz, biz bayrağımızı indirmeyeceğiz ölümümüz pahasına, ölürüz ezanımızı susturtmayacağız, ölürüz vatanımızı çiğnetmeyeceğiz, ölürüz vatanımızı böldürtmeyeceğiz, ölürüz devletimizi çöktürtmeyeceğiz, ölürüz Suriye olmayacağız, ölürüz kardeşliğimizi bozdurtmayacağız. PKK’nın gözünü kan bürümüştür. 32 yıldır kandan beslenmektedir. 32 yıldır Kürtleri ve Türkleri öldürmektedir. 32 yıldır bu topraklara nifak tohumları ekmektedir. Ama Allah’a şükürler olsun ki Türk ile Kürt’ü ile bu topraklarda yaşayan 80 milyon insan bu oyuna gelmemiştir. Birliğini ve beraberliğini muhafaza etmektedir. Şeytan ne kadar Müslüman ise PKK ve başındakiler de o kadar Kürt’tür, bunu bilesiniz. PKK başta 80 milyon olmak üzere esas itibariyle Kürtlerin dinine, namusuna ve canına düşmandır. Şunu iyi bilelim değerli kardeşlerim; PKK’yı yere batıracak, toprağın dibine gömecek olan Kürtlerdir, sizlersiniz. Kürtleri, PKK temsil edemez. PKK haydut bir terör örgütüdür. PKK canidir, eşkıyadır. PKK, insanlıktan çıkmış canavar hayvandan daha aşağılık bir mahluktur. Başka bir şey değildir” diye konuştu.
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