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Ekipleri peşine takan minibüse polisler ateş açtı

Denizli'de inşaattan hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen minibüs, Nazilli'de dur ihtarına uymadı. 3 şüpheli, seyir halindeki araçtan yola atlayarak kaçtı. Araç içerisinden, 25 bin TL değerinde beton kalıp malzemesi çıktı

Ekipleri peşine takan minibüse polisler ateş açtı

Denizli'de inşaattan hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen minibüs, Nazilli'de dur ihtarına uymadı. 3 şüpheli, seyir halindeki araçtan yola atlayarak kaçtı. Araç içerisinden, 25 bin TL değerinde beton kalıp malzemesi çıktı

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:10
Ekipleri peşine takan minibüse polisler ateş açtı
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DENİZLİ'DE inşaattan kalıp malzemesi çaldıkları tahmin edilen şüpheli minibüs, polisin teknik takibine takıldı. Alınan bilgilere göre, Denizli-Aydın güzergahında durdurulmaya çalışılan malzeme yüklü araç, Nazilli yönüne doğru hız kesmeden devam etti. İlçelerde asayiş noktalarından da kaçan şüpheli araç, Nazilli sınırına geçti. Denizli polisinin durumu bildirmesi üzerine, Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri harekete geçti. Şehrin girişinde sivil ekiplerin dur ihtarına uymayan Ünal T. idaresindeki 20 LT 180 plakalı araç, hızla Aydın istikametine doğru ilerledi.
Bütün ekipleri peşine takan minibüs, polislerin ateş açmasıyla İsabeyli kavşağı yakınlarında yavaşladı. Polisten kaçan 3 hırsızlık şüphelisi, seyir halindeyken minibüsten yola atladı. Gece karanlığından faydalanan şüpheliler, ovaya kaçarak izlerini kaybettirdi. Çekici marifetiyle Asayiş Büro Amirliği bahçesine kaldırılan minibüs, detaylıca arandı. Aracın arka kısmında, 2 ton ağırlığında inşaat kalıp malzemeleri bulundu. Ele geçirilen inşaat malzemelerin 25 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Polis ve Jandarma ekipleri, İsabeyli Mahallesi'nde yaya olarak kaçan 3 hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. 

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