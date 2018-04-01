Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook'ta bir skandal daha! "Çirkin yazışma" ortaya çıktı
Facebook'ta bir skandal daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...
Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...

Ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı

İstanbul Fatih'te ehliyetsiz bir sürücü takla attığı otomobilinden yara almadan kurtuldu

Ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı

İstanbul Fatih'te ehliyetsiz bir sürücü takla attığı otomobilinden yara almadan kurtuldu

01 Nisan 2018 Pazar 16:30
Ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı
banner404

FATİH'TE ehliyetsiz bir sürücü takla attığı otomobilinden yara almadan kurtuldu. Takla atan araçtan burnu bile kanamayan sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

KENDİ ÇABALARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Kaza, saat 03: 30 sıralarında Fatih Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Aksaray istikametinden Unkapanı istikametine gitmekte olan Ömür Çelik Seçilmiş yönetimindeki 34 HJ 2623 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kırmızı ışıkta bekleyen 34 TKB 73 plakalı ticari taksiye, daha sonra trafik ışık levhasına çarparak takla attı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araç sürücüsü Ömür Çelik Seçilmiş kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Polis ekipleri yaptığı incelemede Ömür Çelik Seçilmiş'in sürücü belgesinin olmadığını belirledi.
TRAFİK DURDU

Araç sürücüsü Ömer Çelik Seçilmiş, kazadan yara bile almadan kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürülürdü. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçlar çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFatihTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci şekilde can verdi! Tren yaşlı kadının üstünden geçti
Feci şekilde can verdi! Tren yaşlı kadının üstünden geçti
Feci kaza! Sevenleri yasa boğuldu
Feci kaza! Sevenleri yasa boğuldu
Düğünde kavga çıktı: Yaralılar var
Düğünde kavga çıktı: Yaralılar var

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim