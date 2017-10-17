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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla’da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin takla atarak uçuruma devrilmesi sonucu 18 ve 19 yaşlarındaki 2 genç yaşamını yitirdi, biri ağır iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olan Kadir Doğramacı (18) idaresindeki 09 D 7868 plakalı otomobil, Yatağan ilçesine bağlı Kavak Mahallesi Aysantı Mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma devrildi

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla’da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin takla atarak uçuruma devrilmesi sonucu 18 ve 19 yaşlarındaki 2 genç yaşamını yitirdi, biri ağır iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olan Kadir Doğramacı (18) idaresindeki 09 D 7868 plakalı otomobil, Yatağan ilçesine bağlı Kavak Mahallesi Aysantı Mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma devrildi

17 Ekim 2017 Salı 14:22
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı
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KAZAYI görenleri ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücü Doğramacı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan İlyas Aktaş (19) Yatağan Devlet Hastanesi, Abdullah Yıldırım (18) Muğla Özel Yücelen Hastanesi ve Mehmet Nuri Akkuş (19) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralılardan Aktaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamazken Akkuş’un hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yıldırım’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, ehliyetsiz olduğu bildirilen otomobil sürücüsü Doğramacı’nın Taekwondo Türk Milli Takımı sporcusu olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaAbdullah Yıldırımİlyas AktaşYatağan Devlet Hastanesi
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