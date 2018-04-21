Ehliyetsiz kullandığı traktör sonu oldu

KAZA, Milas’a bağlı Avşar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Avşar Mahallesi’ndeki ikametlerinden Kanalaltı Mevkii’nde bulunan tarlalarına gitmek üzere yola çıkan 17 yaşındaki Hasan Akkuş idaresindeki 09 VE 712 plakalı babasına ait traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Meydana gelen kazanın ardından Akkuş’un önünde başka bir traktörle seyir halinde bulunan arkadaşları yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri Hasan Akkuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Akkuş’un cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları ise sinir krizi geçirdi.



Öte yandan kazada yaşamını yitiren Akkuş’un ehliyetinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.