Eğitime kar engeli, okullar tatil edildi

YOĞUN kar yağışı nedeniyle Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
KAR YOLLARI KAPATTI
İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Posof ilçesindeki ilk ve orta öğretimdeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi. İlçede çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten Çerkezoğlu, bu nedenle taşımalı eğitimin yapılamadığını kaydetti. Çerkezoğlu, Posof'ta yarın eğitim öğretime yeniden başlanacağını sözlerine ekledi.
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