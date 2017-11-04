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Ege'de nefes kesen kovalamaca: 305 göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında kaçak yollarda Yunanistan'a geçmek isteyen ve içerisinde 305 göçmenin yer aldığı tekne uzun kovalamacanın ardından Yunanistan'a geçmeden yakalandı

Ege'de nefes kesen kovalamaca: 305 göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında kaçak yollarda Yunanistan'a geçmek isteyen ve içerisinde 305 göçmenin yer aldığı tekne uzun kovalamacanın ardından Yunanistan'a geçmeden yakalandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 11:23
Ege'de nefes kesen kovalamaca: 305 göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin bir tekneye düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla  Yunanistan'a geçmek isteyen 305 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tahmin edilen 7 Türk, 1  İran ve 2  Rusya uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

DENİZDE KOVALAMACA YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre,  Çanakkale Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik  Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı SAGET-7 Botu, saat 14.45'de Şehitler Abidesi açıklarında'AKTAŞLAR B' isimli teknede kaçak göçmen olduğunu tespit etti.  Ege Denizi'ne doğru seyreden teknenin, ekiplerin yaptığı 'dur' ihtarına uymamasıyla kovalamaca yaşandı.
TAKVİYE KUVVETLER GELDİ, TEKNE DURDU

Olay yerine  Bozcaada'dan TCSG-16 ve SAGET-31 ve Sarış Körfezi'nden TCSG-66 botları takviye kuvvet olarak sevk edildi. Takviye kuvvetlerinde intikaliyle, yarım saat yaşanan takip sonrasında kaçak göçmenleri taşıyan tekne Boğaz çıkışında Mehmetçik Burnu'nda durduruldu. Ardından tekne kontrol altına alındı.

305 GÖÇMEN VE 10 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Teknede  Suriye,  Pakistan ve  Afganistan uyruklu 305 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu düşünülen 7 Türk, 1 İranlı ve 2 Rus uyruklu olmak üzere toplam 315 kişi olduğu belirlendi.

Daha sonra kaçakları taşıyan tekne  Kepez Limanı'na bağlanarak el konuldu. Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından  Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderilecek. Organizatör olduğu düşünülen7 Türk, 1 İranlı ve 2 Rus uyruklu toplam 10 şüpheli, yasal işlemlerinin bitirilmesinin ardından Adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya FederasyonuİranYunanistanÇanakkale3. Sayfa
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