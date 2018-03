Eczacılara darp kamerada

EDİNİLEN bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Gazipaşa Mahallesi Zeytin Sokak’ta bulunan bir nöbetçi eczaneye gelen 2 kişi, eczacı Bünyamin Sağır ve eczacı teknisyeni Yusuf Sağır’dan reçetesiz uyuşturucu ilacı almak istedi. İlacın reçetesiz verilmeyeceği cevabı üzerine sinirlenen saldırganlar eczane önünde eczacıları yumrukla darp etti. Olayın şüphelileri A.B ile K.B polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkartıldıkları adliyede savcılıkça serbest kaldı.

Yumruklu saldırıya uğrayanlardan eczacı teknisyeni Yusuf Sağır, uyuşturucu ilacını ilacı reçetesiz verilemeyeceğini belirtmeleri karşısında sinirlenen kişilerin kendilerini darp ettiğini belirterek, “Nöbetçi eczane olarak görev yaptığımız sırada içeri giren bir kişi uyuşturucu yani kontrole tabi ilaç istedi. Reçetesiz verilemeyeceğini söylediğimizde sesini yükselterek bizi tehdit etti. Bu sırada dışarıda bekleyen arkadaşı kendisini alıp dışarı çıkıyor. Dubalarla camı kırmaya çalışıyorlar. Arkadaşımda yapmayın etmeyin dediği sırada ikisi birden arkadaşıma yumruk atıyorlar. Arbede yaşanıyor. Polise haber veriyoruz. Hem Bünyamin arkadaşım hem de ben şiddete maruz kalıyoruz. İkimizde darp raporları aldık. Karakola ifadelerimizi verdik. O gece nöbetçi olduğumuz halde bu olay sonrası hizmet veremeyeceğimizi cama astığımız yazı ile hastalarımıza bildirdik. Bu olay sadece bizim değil diğer eczacı arkadaşlarımızın da başına her an gelebilir. Sonuçta bizde sağlık hizmeti veriyoruz sağlık hizmetinin aksamaması lazım. Can güvenliğimiz yok. Polis olayı yapanları aldı ancak daha sonra serbest bırakıldılar. Bugün bize yarın diğer arkadaşlarımızın başına gelebilir” dedi.

“Olayın takipçisi olacağız”

Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Halit Hezkıl Uslu, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Bölgemizde ilk kez bu tür olayla yaklaşık 1 ay önce Gümüşhane’de tanıştık. Orada bir arkadaşımıza aynı şekilde saldırı olmuştu. Konuyla ilgili Gümüşhane Valisi, Emniyet Müdürü, Başsavcısı ile görüşerek konunun açıklığa kavuşması için her türlü işlemi yaptırdık. O insanlar yakalandı adalete teslim edildi. Trabzon’da ilk kez böyle bir olay yaşandı. Üzüntülüyüz. İlimizin valisi ile konu detaylı olarak görüşüldü. Kendisiyle işe hakim bir noktada uzlaştık. Bunları yazıya dökeceğiz. Belki tüm Türkiye’yi de kurtaracak olan bir yönetmenlik, olmazsa bile bir genelge yayınlanacağı işlemler üzerinde yürüyoruz. Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşeceğim. Her ne kadar adi suçları 2 yıldan az ceza alabilecek suçluların bırakılması gerekiyorsa da bu eczaneye yapılan bir yağmalama hatta ve hatta bir gasptır. Böyle bir suçun cezası Ankara’da onaylandı net 10 sene 4 ay yatacak. 10 yıl civarında ceza alacak bir olayın faillerinin aniden bırakılmasını esefle karşılıyoruz. Tabi ki yargı kararını verecektir. Biz hukuk devletiyiz, hukukun, adaletin kestiği parmak acımaz” diye konuştu.

18 Bölge Trabzon Eczacı Odası Genel Sekreteri Çetin Cansız da, olaya tepki göstererek, “Bu toplumsal bir sorundur. Bu soruna hep beraber el atmamız. Özellikle medyanın, kolluk kuvvetlerinin eğitim sisteminin hepsinin katkı sağlaması gerekmektedir. Eczacı odası olarak her türlü katkıya hazırız. Toplumsal projelerden gençlerimizin insanlarımızın uyuşturucu yasaklı maddelerden insanları kötülüklere sevk eden maddelerden korunması için elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

