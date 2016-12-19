Eczacı kalfasının sır intiharı

EŞİ 6 AYLIK HAMİLEYMİŞ
Taş'ın ölüm haberi ile büyük bir üzüntü içine giren arkadaşları, "Kendisi evli ve bir kız çocuk babasıydı. Eşi, çocuğunu da alarak hafta sonu nedeniyle Erzurum'daki ailesinin yanınan gitmişti. Eşi 3 ay sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirecekti. Bildiğimiz kadarı ile bir sıkınısı yoktu. Herkes onu çok severdi" diye konuştu.
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