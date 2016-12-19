Eczacı kalfasının sır intiharı

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde bir eczanede 14 yıldır kalfa olarak çalışan evli 1 çocuk babası 34 yaşındaki Kenan Taş, evinde yalnız olduğu sırada av tüfeği ile intihar etti

BUGÜN sabah saatlerinde eczaneyi açmayan Kenan Taş'ı merak edip cep telefonundan arayan çevredeki esnaf cevap alamayınca evine gitti. Arkadaşları Taş'ın Salkımevler Kooperatifindeki evinin kapısını da açmayınca polise bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çilingir yardımı ile kapıyı açarak girdiği evde Taş'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, Taş'ın hemen yanında bulunan av tüfeği ile intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, cenaze otopsi yapılmak üzere Erzurum Adil Tıp Kurumu'a kaldırıldı.

EŞİ 6 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Taş'ın ölüm haberi ile büyük bir üzüntü içine giren arkadaşları, "Kendisi evli ve bir kız çocuk babasıydı. Eşi, çocuğunu da alarak hafta sonu nedeniyle Erzurum'daki ailesinin yanınan gitmişti. Eşi 3 ay sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirecekti. Bildiğimiz kadarı ile bir sıkınısı yoktu. Herkes onu çok severdi" diye konuştu.