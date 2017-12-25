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Ecem'in ve teyzesinin ölüm cezası 45 bin 500 lira

İzmir'de düğününe 10 gün kalan Ecem Haliloğlu ile teyzesi Lütfiye Yurdaer'e aracıyla çarparak ölümlerine neden olan ve 3 ay 3 gün kaçtıktan sonra teslim olan sanığın yargılanmasında karar çıktı. Ecem Haliloğlu'nun ailesine 300 bin lira, Lütfiye Yurdaer'in ailesine 150 bin lira para verdikten sonra ailenin şikayetinden vazgeçtiği sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza 45 bin 500 lira adli para cezasına çevrildi

Ecem'in ve teyzesinin ölüm cezası 45 bin 500 lira

İzmir'de düğününe 10 gün kalan Ecem Haliloğlu ile teyzesi Lütfiye Yurdaer'e aracıyla çarparak ölümlerine neden olan ve 3 ay 3 gün kaçtıktan sonra teslim olan sanığın yargılanmasında karar çıktı. Ecem Haliloğlu'nun ailesine 300 bin lira, Lütfiye Yurdaer'in ailesine 150 bin lira para verdikten sonra ailenin şikayetinden vazgeçtiği sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza 45 bin 500 lira adli para cezasına çevrildi

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:45
Ecem'in ve teyzesinin ölüm cezası 45 bin 500 lira
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MUSTAFA Kemal Sahil Bulvarında 11 Ağustos 2016'da, Konak’tan Balçova yönüne giden Ankaralı müteahhit N.D., 06 DM 4333 plakalı otomobil ile yolun karşısına geçmek isteyen Lütfiye Yurdaer ile Ecem Haliloğlu’na çarptı. Sürücü N.D., kazanın ardından otomobilini terk edip kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Ecem Haliloğlu ile teyzesi Lütfiye Yurdaer, kaldırıldıkları hastanede öldü. Müteahhitlik yapan N.D., olaydan 3 ay 3 gün sonra Ankara’da adliyeye giderek teslim olurken, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden Ecem Haliloğlu'nun 10 gün sonra evleneceği ortaya çıkmıştı. İlk görülen duruşmada sanık avukatı Cengiz Haliç, kazada yaşamını yitiren Haliloğlu ile Yurdaer'in aileleriyle olaydan doğan maddi ve manevi tazminatın karşılanması konusunda uzlaşıldığını mahkemeye beyan etmiş, aile de şikayetinden vazgeçti. Ecem Haliloğlu'nun ailesine 300 bin lira, Lütfiye Yurdaer'in ailesine 150 bin lira para verildi.

45 bin 500 lira ceza verildi
İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık N.D. ile kazada yaşamını yitirenlerin aileleri katılmazken, sanık avukatı katıldı. Duruşma savcısı, sanığın "bilinçli taksirle adam öldürmek" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Duruşma savcısı, geçen celse verdiği mütalaasını tekrarladığını ve sanığın "bilinçli taksirle adam öldürmek" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Önceki savunmalarını tekrarladığını söyleyen sanık N.D., beraatini talep etti. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra sanığa önce 3 yıl hapis cezası verildiğini, sonra ise olayda 'bilinçli taksir ve olası kast' olmadığı için cezanın 2 yıl 6 aya düştüğünü açıkladı. Verilen bu cezanın da günlüğü 50 liradan 45 bin 500 lira adli para cezasına çevrildiği açıklanıp dava sonlandırıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
İzmirölüm CezasıEcem Haliloğlu
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