E-5'i felç eden kaza! Trafik durma noktasında

KAZA , saat 17.00 sıralarında E-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan şeritten Ankara istikametine ilerleyen Tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tırın kupası orta refüjden geçerek E-5’e girdi. Orta refüjde kalan tır sürücüsü araçtan inerek yan yolda ilerleyen trafikte olumsuzluk olmaması için önlem alırken, trafik durma noktasına geldi. Kazayı gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve tır sürücüsünün müdahalesi sonrasında tır orta refüjden kaldırıldı. Yapılan yol temizleme çalışması sonrasında trafik normale döndü.

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