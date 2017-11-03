Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
157.935
DOLAR
3.8723
STERLİN
5.0642
EURO
4.4921
4 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Kasım 2017 Antalya -...
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu...
banner468

E-5'i felç eden kaza! Trafik durma noktasında

Haramidere mevkiinde yan şeritte ilerlediği sırada orta refüjden geçerek E-5'e giren TIR kazaya sebep oldu. Kaza sonrası trafik durma noktasına getirdi

E-5'i felç eden kaza! Trafik durma noktasında

Haramidere mevkiinde yan şeritte ilerlediği sırada orta refüjden geçerek E-5'e giren TIR kazaya sebep oldu. Kaza sonrası trafik durma noktasına getirdi

03 Kasım 2017 Cuma 19:59
E-5'i felç eden kaza! Trafik durma noktasında
banner404

KAZA, saat 17.00 sıralarında E-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan şeritten Ankara istikametine ilerleyen Tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tırın kupası orta refüjden geçerek E-5’e girdi. Orta refüjde kalan tır sürücüsü araçtan inerek yan yolda ilerleyen trafikte olumsuzluk olmaması için önlem alırken, trafik durma noktasına geldi. Kazayı gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve tır sürücüsünün müdahalesi sonrasında tır orta refüjden kaldırıldı. Yapılan yol temizleme çalışması sonrasında trafik normale döndü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 03.11.2017 20:02
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Durma Noktasında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkan Petekkaya kaza geçirdi
Erkan Petekkaya kaza geçirdi
SGK prim borcu olanlar dikkat
SGK prim borcu olanlar dikkat
Karı koca PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklandı
Karı koca PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim