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E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! Halk otobüsü de...

D-100 karayolu, Haramidere-Avcılar yolunda halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! Halk otobüsü de...

D-100 karayolu, Haramidere-Avcılar yolunda halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

14 Kasım 2017 Salı 20:00
E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! Halk otobüsü de...
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D-100 karayolu, Haramidere-Avcılar yolunda halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KarayoluHaramidere
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