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Duvar öğrencinin üzerine böyle yıkıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün sabah eski bir evin duvarının yıkılarak yoldan geçmekte olan bir öğrencinin yaralanmasına neden olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Duvar öğrencinin üzerine böyle yıkıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün sabah eski bir evin duvarının yıkılarak yoldan geçmekte olan bir öğrencinin yaralanmasına neden olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

24 Aralık 2016 Cumartesi 12:43
Duvar öğrencinin üzerine böyle yıkıldı
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KÖRFEZ ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki lise öğrencisin kaldırımda yürürken kullanılmayan eski bir evin yanından geçtikleri sırada evin duvarının öğrencilerin üzerine yıkılması çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki öğrenci yürürken bir anda duvar yıkılıyor ve bir öğrenci kurtulurken yanındaki arkadaşı yıkılan duvarın altında kalıyor olayı gören çevredeki insanların yardıma koştuğu gözleniyor. Yıkılma sonrasında enkaz altındaki yaralı öğrenci itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmış sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından tedavisi için hastaneye götürülmüştü. Olay sonrası ev sahipleri gözetimin de tamamen yıkılan binanın yeri temizlenerek tel örgü çekildi.
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKörfezGüvenlik Kamerası
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