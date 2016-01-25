Duvar delip banka soydular

OLAY, Şirinevler'de bulunan bir banka şubesinde gece meydana geldi. İddiaya göre, banka şubesinin hemen yanında bulunan ve dışarısı demir kapıyla kapalı bahçeye giren hırsızlar ilk önce alarmların bağlı bulunduğu kabloları kesti. Daha sonra banka şubesinin duvarını delerek içeri giren hırsızlar kaynak kesme makinesiyle ATM'leri keserek içinde bulunan paraları alarak kayıplara karıştı.

İlginç soygun, şubede çalışanların sabah 08.00 sıralarında iş başı yapmasıyla ortaya çıktı. Sabah işe gelen çalışanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri duvarın delindiği alanda ve banka şubesinde uzun süre incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri de banka içerisinde parmak izi çalışması yaptı ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek bankayı soyan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Soyguncuların bankadan ne kadar para çaldıklarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.