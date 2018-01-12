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Düşman aileleri barıştırmak isterken, hayatından oldu

Şanlıurfa'da, ev satışı nedeniyle uzun süredir araları açık olan iki aileyi barıştırmaya çalışan yaşlı adam, ailelerle görüşme yaptığı binadan çıkarken saldırıya uğradı

Düşman aileleri barıştırmak isterken, hayatından oldu

Şanlıurfa'da, ev satışı nedeniyle uzun süredir araları açık olan iki aileyi barıştırmaya çalışan yaşlı adam, ailelerle görüşme yaptığı binadan çıkarken saldırıya uğradı

12 Ocak 2018 Cuma 15:31
Düşman aileleri barıştırmak isterken, hayatından oldu
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ŞANLIURFA'DA aralarında husumet bulunan aileleri barıştırmak için araya giren Eyüp Sedefdiş (65), otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AİLELERİ BİR ARAYA GETİRMİŞTİ

Olay, dün gece Hacı Bayram Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce ev satışı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oluşan husumeti sonlandırmak için aracılık eden Eyüp Sedefdiş, aileleri bir araya getirdi. Görüşmenin ardından evden çıkanların bulunduğu kalabalığın üzerine sokakta plakası öğrenilemeyen bir otomobilden ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşunlara hedef olarak yaralanan Sedefdiş, çağırılan ambulansla götürüldüğü Balıklıgöl Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Sedefdiş'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, olaya karıştığını saptadığı ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı.

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