Duruşmadan dönen avukat kaza yaptı: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Gaziantep Barosu'na kayıtlı Avukat Mustafa Duran, Nizip ilçesinde görülen bir duruşma sonrasında 27 AFG 45 plakalı otomobili ile Gaziantep'e dönmek için yola çıktı. Seyir halinde bulunan Duran idaresindeki otomobil, Gaziantep'ten Nizip istikametine seyreden Mehmet K. yönetimindeki 27 E 5023 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada avukat Mustafa Duran ve Mehmet K. yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Mehmet K. idaresindeki aracın, kontrolsüz bir şekilde patika yola dönmek isterken kazanın meydana geldiği ileri sürüldü.