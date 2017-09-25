Duruşmada ismi okunan eşini "tanımadı"

SİLİVRİ Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında inşa edilen binadaki büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Müslüm Kaya'nın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.



Eşinin adı okununca, "tanımıyorum" dedi



Mahkeme Heyeti Başkanı Cem Karaca'nın dosya kapsamında yer alan bazı isimleri sorduğu sanık Kaya, hepsine "tanımıyorum" şeklinde cevap verdi.



Mahkeme başkanının, söz konusu kişiler arasında "Ayşegül Kaya'yı tanıyor musun?" diye sorması üzerine sanık Müslüm Kaya, yine "tanımıyorum" yanıtını verdi.



Mahkeme Başkanı Karaca'nın, "Eşiniz değil mi?" diye sorduğu sanık Müslüm Kaya, "Özür dilerim, o benim eşim" yanıtını verdi. Başkan Karaca da "Az daha 'eşimi de tanımıyorum' diyeceksin. Hanım duymasın." dedi.



Müşteki avukatlarından birinin, "Hakimlik ifadenizde Whatsapp grubundaki darbe yazışmalarını 'Sanık Nebi Gazneli yazdı' demişsiniz. Ancak buradaki ifadenizde inkar ettiniz. Neden?" sorusunu sanık Kaya, "17 gün hücrede kaldım. Hatırlamak da istemiyorum. 17 günden sonra o polisler eşliğinde mahkemede ifade verdim, hakim de sürekli bağıran biriydi." diye yanıtladı.



Sanık Müslüm Kaya, telefonuna bilirkişi incelemesi yapılması halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını savunarak, söz konusu mesajları yazmadığını öne sürdü.



Sanık Kaya, "Halka ateş edin emri verdiniz mi?" şeklindeki bir soru üzerine ise kimsenin böyle bir talimat vermediğini iddia etti.



Bu arada, duruşmaya verilen arada bazı müştekiler, sanıkların salondan çıkarılması sırasında "vatan hainleri" diyerek, tepki gösterdi.



Mahkeme heyeti, Kaya'nın çapraz sorgusunun ardından duruşmayı yarına erteledi.

