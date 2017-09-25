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Duruşmada ismi okunan eşini "tanımadı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe davası" kapsamında 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada çapraz sorgu sırasında eşinin ismi okunarak sorulan tutuklu sanık eski kurmay albay Müslüm Kaya, "Tanımıyorum" yanıtını verdi

Duruşmada ismi okunan eşini "tanımadı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe davası" kapsamında 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada çapraz sorgu sırasında eşinin ismi okunarak sorulan tutuklu sanık eski kurmay albay Müslüm Kaya, "Tanımıyorum" yanıtını verdi

25 Eylül 2017 Pazartesi 20:59
Duruşmada ismi okunan eşini "tanımadı"
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SİLİVRİ Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında inşa edilen  binadaki büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada,  tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Müslüm Kaya'nın savunmasının ardından  çapraz sorgusuna geçildi.
 
Eşinin adı okununca, "tanımıyorum" dedi
 
Mahkeme Heyeti Başkanı Cem Karaca'nın dosya kapsamında yer alan bazı  isimleri sorduğu sanık Kaya, hepsine "tanımıyorum" şeklinde cevap verdi.
 
Mahkeme başkanının, söz konusu kişiler arasında "Ayşegül Kaya'yı  tanıyor musun?" diye sorması üzerine sanık Müslüm Kaya, yine "tanımıyorum"  yanıtını verdi.
 
Mahkeme Başkanı Karaca'nın, "Eşiniz değil mi?" diye sorduğu sanık  Müslüm Kaya, "Özür dilerim, o benim eşim" yanıtını verdi. Başkan Karaca da "Az  daha 'eşimi de tanımıyorum' diyeceksin. Hanım duymasın." dedi.
 
Müşteki avukatlarından birinin, "Hakimlik ifadenizde Whatsapp  grubundaki darbe yazışmalarını 'Sanık Nebi Gazneli yazdı' demişsiniz. Ancak  buradaki ifadenizde inkar ettiniz. Neden?" sorusunu sanık Kaya, "17 gün hücrede  kaldım. Hatırlamak da istemiyorum. 17 günden sonra o polisler eşliğinde mahkemede  ifade verdim, hakim de sürekli bağıran biriydi." diye yanıtladı.
 
Sanık Müslüm Kaya, telefonuna bilirkişi incelemesi yapılması halinde  gerçeklerin ortaya çıkacağını savunarak, söz konusu mesajları yazmadığını öne  sürdü.
 
Sanık Kaya, "Halka ateş edin emri verdiniz mi?" şeklindeki bir soru  üzerine ise kimsenin böyle bir talimat vermediğini iddia etti.
 
Bu arada, duruşmaya verilen arada bazı müştekiler, sanıkların salondan  çıkarılması sırasında "vatan hainleri" diyerek, tepki gösterdi.
 
Mahkeme heyeti, Kaya'nın çapraz sorgusunun ardından duruşmayı yarına  erteledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Darbe SanığıFetullahçı Terör Örgütü
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